Ezgjan Alioski: 'Biz şampiyon olacağız'

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Ezgjan Alioski "Kazandık, mutluyum. Geçen hafta derbide aldığımız skordan sonra önemli bir galibiyet elde ettik. Gücümüzü göstermekten geri durmayacağız. Takımın bana ihtiyacı olduğu anlarda en iyisini yapacağım." dedi.



Şampiyonlukla ilgili konuşan Alioski "Bu sonuç bizler için çok çok önemliydi. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda inancımız tam." ifadelerini kullandı.





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