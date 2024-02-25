Trendyol 1. Lig 24. hafta maçında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Eyüpspor 3-1 kazandı.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adrien Regattin, 70. dakikada Taşkın İlter ve 80. dakikadasında Ahmed Kutucu kaydetti. Sakaryaspor'un golleriyse 57. dakikada Hasan Kılıç ve 90+5'te Çağlayan Menderes'ten geldi.



Sakaryaspor'da Isaac Donkor, karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte puanını 58 yapan Eyüpspor, liderliğini sürdürdü. Sakaryaspor ise 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Manisa FK'yi ağırlayacak.





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