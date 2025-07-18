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Eyüpspor, Trabzonspor'dan Denis Draguș'u kiraladı

ikas Eyüpspor, Trabzonspor'dan Rumen futbolcu Denis Draguş'u kiralık olarak renklerine bağladı.

calendar 18 Temmuz 2025 19:21
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor, Trabzonspor'dan Denis Draguș'u kiraladı
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 ikas Eyüpspor, Trabzonspor'dan Rumen futbolcu Denis Draguş'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transfer için kendilerine kolaylık sağlayan Trabzonspor'a teşekkür etti.


Draguş'un Süper Lig'de takip ettikleri ve bildikleri bir ismin olduğunu anlatan Kulaksız, "Draguş aynı zamanda Romanya Milli Takımı'nın da ilk 11 oyuncularından. Dünya Kupası'nda oynayacak olması dolayısıyla Draguș'un bize çok ciddi katkı vereceğini ve çok önemli bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Kendisini burada Dünya Kupası için en iyi şekilde hazırlayacaktır. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'a transferi dolayısıyla mutlu olduğunu söyleyen Denis Draguş ise şöyle konuştu:

"Bana gösterilen ilgi ve bu transferin gerçekleşmesi için harcanan çaba, burada olmamda büyük rol oynadı. Eyüpspor, daha önce de sahada başarılı bir şekilde mücadele eden güçlü bir takım. Ben de kariyerimin bu yeni döneminde, ikas Eyüpspor'un başarısı için mücadele etmeye ve kulübümle birlikte yeni zaferler kazanmaya can atıyorum."

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