Eyüpspor, Metehan'ı istiyor

Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray'dan kiraladığı Metehan Baltacı'yı yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, Metehan'ı istiyor
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26 Ağustos 2024 09:25
Süper Lig'de 3 maçta topladığı 7 puanla dikkat çeken Eyüpspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Eyüpspor, 21 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon da Galatasaray'dan kiralamıştı. Metehan Baltacı, geçen sezon Arda Turan'ın ekibinde 29 maçta süre bulmuş ve 2 asist yapmıştı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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