Eyüpspor, Mateusz Legowski'yi transfer etti!

ikas Eyüpspor, Salernitana forması giyen Mateusz Legowski'yi transfer ettiğini açıkladı.

calendar 10 Eylül 2025 20:37
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor, Mateusz Legowski'yi transfer etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Polonyalı orta saha oyuncusu Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Legowski'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Kendisi yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. ikas Eyüpspor'a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.


Legowski ise takımla beraber ilk antrenmanını yaptığını dile getirerek, "Tesisler ve kulüp, gerçekten çok güzel. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Hepsi beni çok iyi karşıladı. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Polonyalı oyuncu, kariyerinde Salernitana, Yverdon Sport ve Pogon Szczecin formalarını giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.