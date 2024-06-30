Eyüpspor'dan Umut Meraş hamlesi!

Süper Lig'e bu sezon yükselen Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Eyüpspor, Umut Meraş ile ilgileniyor.
İstanbul ekibi, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Siyah beyazlı takımın Le Havre'den 2021 yılında 1.5 milyon euroya transfer ettiği Umut, yaklaşık 3 sezon Beşiktaş forması giydi.
Siyah beyazlı formayı 60 kez terleten tecrübeli sol bek, 2 asist yapma başarısı gösterdi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Eyüpspor, Umut Meraş ile ilgileniyor.
İstanbul ekibi, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Siyah beyazlı takımın Le Havre'den 2021 yılında 1.5 milyon euroya transfer ettiği Umut, yaklaşık 3 sezon Beşiktaş forması giydi.
Siyah beyazlı formayı 60 kez terleten tecrübeli sol bek, 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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