Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Zafer Turan getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi
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28 Mart 2023 00:22
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiği bildirildi.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Zafer Turan'a 'hoş geldin' diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmıştı.

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