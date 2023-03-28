Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiği bildirildi.
Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Zafer Turan'a 'hoş geldin' diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmıştı.
Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Zafer Turan'a 'hoş geldin' diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ