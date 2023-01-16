Eyüpspor, Buğra Çağlıyan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğra Çağlıyan'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, Buğra Çağlıyan'ı kadrosuna kattı
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16 Ocak 2023 17:30
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğra Çağlıyan'ı renklerine bağladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz son olarak Eskişehirspor forması giyen 2004 doğumlu genç milli orta saha oyuncusu Buğra Çağlıyan'ı renklerine bağladı." denildi.

Geçen sezonun sonundan itibaren kulüpsüz olan Buğra Çağlıyan, Eskişehirspor formasıyla 24'er TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig maçında forma giydi.

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