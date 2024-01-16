Eyüpspor: ''Bizim için sınav maçıydı''

Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş ve futbolculardan Metehan Baltacı ile Svit Seslar, 4-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı yorumlayan Kerem Yavaş, "Öncelikle maçın gerçekçi olmak gerekirse bizim için önemi, Süper Lig'e çıkmak hedefimiz var. Bu doğrultuda bizim için iyi bir sınav olacaktı. Karşımızda Beşiktaş, büyük bir takım. Ligden biraz kopmaları kupayı onlara hedef haline getirdi. Yeni bir hoca geldi. Son birkaç haftadır iyi giden Beşiktaş. Özellikle ilk devrede savunmada fena değildik. Kolay gol yedik diyebiliriz. Maçı kaybettiğimiz süreç bizim hücumumuzdu. Beşiktaş'ı kendi sahasına itememek onları daha da iştahlandırdı. Kaybettik, üzgünüz. Ligde önemli maçımız var. Ona konsantre olacağız. Beşiktaş'a bundan sonra başarılar dileriz." yorumunu yaptı.



Transferlerle ilgili konuşan Kerem Yavaş, "Görüştüğümüz 1-2 oyuncu daha var. Transfer birkaç ayaktan oluşuyor. Şu anda 1-2 oyuncu ile süreç yaşıyoruz. Hedefimiz Süper Lig, burayı çıkmak istiyoruz. Bu bağlamda bazı çalışmalarımız var. İlerleyen süreç bize gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini gösterecek." sözlerini sarf etti.



Futbolculardan Metehan Baltacı, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Bölüm bölüm iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçın sonlarına doğru çok kopmalar oldu. Üzgünüz. Bizim için lig şu anda daha önemli. Buraya turu geçmek için geldik ama maalesef olmadı" dedi.



Son olarak konuşan Svit Seslar ise, "Öncelikle 4-0 kaybettik, geliştirmemiz gereken çok şey var. Beşiktaş gibi bir takımla oynadığınızda bu kadar hata yapmamanız gerekiyor. Kendimiz topu aldığımızda da iyi değerlendiremedik. Bugün bu yüzden kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.



