Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Eyüpspor, 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Altay'a galibiyeti getiren golü tecrübeli golcü Marco Paixao 68. dakikada attı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 50 puanda kaldı. Altay, 25 puana yükseldi.
Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşmada Altay'a galibiyeti getiren golü tecrübeli golcü Marco Paixao 68. dakikada attı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 50 puanda kaldı. Altay, 25 puana yükseldi.
Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
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