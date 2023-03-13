Eyüpspor'a sürpriz çelme!

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor, sahasında Altay'a 1-0'lık skorla kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'a sürpriz çelme!
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13 Mart 2023 22:13
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Eyüpspor, 1-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Altay'a galibiyeti getiren golü tecrübeli golcü Marco Paixao 68. dakikada attı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 50 puanda kaldı. Altay, 25 puana yükseldi.

Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

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