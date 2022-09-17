Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jesse Sekidika, 50 ve 90. dakikalarda Emeka Friday Eze ve 88. dakikada Pa Dibba ve kaydetti. Konuk ekip Bandırmaspor'un tek golü 58. dakikada Levent Ayçiçek'ten geldi.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, 6 hafta sonunda 13 puana yükseldi. Ligin ilk haftasını BAY geçen Bandırmaspor, 5 maçta 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Altay deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.





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