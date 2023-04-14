EYT EMEKLİ MAAŞI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | EYT maaşı ne zaman yatar, yattı mı? EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından ilk başvurular tamamlandı. Bayramdan önce emekli olmak isteyen EYT'liler arama motorlarında 'EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı e-Devlet ve EYT başvuru takip konuları ve EYT sonuçları ne zaman belli olacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...EYT başvuru sonuç tarihi ile ilgili resmi bir açıklanmaya bulunmuyor. Süre değişiklik gösterirken sonuçların başvuruların yapılmasının ardından 1 hafta veya 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.5.000 gün primi tamamlamak,Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmakErkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresiKadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. EYT başvurusu yapanlar aldıkları evrak numarası ile başvuru durumunu kontrol edebilecek.e-Devlet kapısında arama kısmına ''DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'' yazarak çıkan ilk sonuca tıklayın ve ''Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip'' sayfasına gidin.Ardından ''Yıl'' seçeneğini işaretleyerek ''Sorgula'' butonuna tıklayın.Karşınıza, bu sene SGK'ya giden belgeleriniz çıkacak. Bu sayfa üzerinden başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.e-Devlet üzerinden emekliliğinizin onaylandığını gördükten sonra burada sizin için oluşturulan tahsis belgesinin çıkışını alarak işyerinize getirmelisiniz. Bu belgeyi verdikten sonra sizin yeniden SGDP ile işe girişiniz yapılacak ve çalışmaya devam edeceksiniz.Başvurudan bir gün sonra tekrar giriş işlemi yapmak mümkün. Ayrıca 30 gün içinde aynı işyerine başvurulursa SGDP için 5 puanlık indirim teşvikinden de yararlanılacak.Başvurunuzun onaylanmasından sonra maaşınız başvurduğunuz aydan sonraki aybaşından itibaren hesaplanacak.Buna göre Mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı yapılacak. Maaşınızın yatırıldığını e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.Size verilen tahsis numarasının son rakamına göre de maaş ödeme gününüz belirlenecek. Buna göre de bir aylık maaş ve ödeme gününe kadar olan sürenin parası yatırılacak.Örneğin ayın 20'sinde maaş alacak bir emekli için ilk ödemede bir maaş ve 20 günlük ücret yatacak.İlk maaşınızı başvuruda belirttiğiniz banka ve şubesinden gidip alabilirsiniz. Burada isterseniz o banka ile devam edebilir isterseniz maaşınızı alacağınız bankayı e-Devlet üzerinden değiştirebilirsiniz. Bu işlemi ilk maaşınızı aldıktan sonra yapmalısınız.Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor.Koşulları yerine getiren EYT'liler, müracaat işlemlerini e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı.Başvuru yapanların bir kısmının işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.EYT başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvurusu adımları şu şekilde:turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.Ardından ekrana gelen 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.Seçim yaptıktan sonra altta yer alan 'başvur' butonuna tıklayın.TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.'Aylık alıyor mu?' sorusunu 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıtlayın.Sonraki aşamada ise 'ileri' butonuna tıklayın.Ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.