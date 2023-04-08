Eysseric: 'Trabzonspor'un durumunu biliyorduk'

Kasımpaşalı futbolcu Valentin Eysseric, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Valentin Eysseric yaptığı açıklamada, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İhtiyacımız olan 3 puan aldık. Lig sıralamasında hala istediğimiz durumda değiliz. Ama yeni hocamızla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmaya devam etmek istiyoruz" dedi.



Ayrıca, "Trabzonspor'un karmaşık bir dönemden geçtiğini biliyorduk. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Kulüp için çok kritik bir maçtı. Biz de karşılaşmada Ümraniyespor maçından daha iyi bir oyun ortaya koyduk. İyi bir oyun sonunda ihtiyacımız olan 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.



Eysseric, son olarak, "Trabzonspor geçen sezonun şampiyonu. İçinde bulundukları durum zor olsa bile, kadroları gereği en iyisini yapacaklardır. Çok güçlü oyuncuları var. Böyle zamanların üstesinden gelmek zor olabiliyor ama bundan çıkmanın tek yolu çalışmaya devam etmek. Bizler açısından Kemal Hoca'nın yaptığı, işleri basit hale getirmekti. Zaten kısa bir süre içinde çalıştık. Büyük değişiklikler yapmaya da zamanı yoktu. Ama herkes için işleri bildiği şekilde basitleştirerek en iyi performansı almaya çalıştı. Bugün sahada bunu yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.





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