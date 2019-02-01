Evraklar yetişmedi, transfer iptal oldu!

Devre arası transfer döneminin son dakikalarında ilginç bir olay yaşandı. Rayo Vallecano'nun Kongolu futbolcusu Gael Kakuta, Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile her konuda anlaştı. Takımlar da 2.5 milyon euro bonservis konusunda el sıkıştı. Ancak transfer evraklarının saat 24:00'e kadar yetişmemesi nedeniyle imzalar atılamadı.
Kakuta'nın takımı Rayo Vallecano, Amiens'ten gelen teklifi önce kabul etmedi. İspanyol ekip, saat 23:45'te bu kez teklife 'evet' dedi. Transfer görüşmeleri için Fransa'da bulunan Kakuta ise hemen Amiens ofisine imza atmaya gitti.
EVRAKLAR, SAATİNDE YETİŞMEDİ
Rayo Vallecano, evrakları Amiens'e geç gönderince transfer dönemi de sona ermiş oldu ve Kakuta'nın transferi gerçekleşmedi.
Duruma çok sinirlenen 27 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından patlamış volkan fotoğrafı paylaştı. Rayo Vallecano'da kalmak istemeyen Kakuta, bu sezon La Liga'da 9 maça çıkıp 1 gol kaydetmişti.
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Kakuta'nın takımı Rayo Vallecano, Amiens'ten gelen teklifi önce kabul etmedi. İspanyol ekip, saat 23:45'te bu kez teklife 'evet' dedi. Transfer görüşmeleri için Fransa'da bulunan Kakuta ise hemen Amiens ofisine imza atmaya gitti.
EVRAKLAR, SAATİNDE YETİŞMEDİ
Rayo Vallecano, evrakları Amiens'e geç gönderince transfer dönemi de sona ermiş oldu ve Kakuta'nın transferi gerçekleşmedi.
Duruma çok sinirlenen 27 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından patlamış volkan fotoğrafı paylaştı. Rayo Vallecano'da kalmak istemeyen Kakuta, bu sezon La Liga'da 9 maça çıkıp 1 gol kaydetmişti.
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