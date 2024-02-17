Evinde 2 puan bırakan Göztepe moral bozmadı

Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda kazanamadı. Stoilov'un takımın başına geçmesiyle Göztepe iç sahada Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor'u 3-0, Eyüpspor'u 5-1, Ümraniyespor'u 4-1 ve Altay'ı 4-0 yenmeyi başardı. Zorlu bir mücadeleye çıktıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Elbette her maçımızı kazanmak istiyoruz. Puan kaybı bizim için iyi olmasa da bu futbolda yaşanıyor. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Futbol kalitesinden çok mücadeleye dayalı bir maç oynadıklarını anlatan 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Maçın ilerleyen dakikalarında fırsatlar yakaladık. Son anlarda yanlış kararlar verdik. Pas atacağımız yerlerde şut attık, şut çekeceğimiz yerlerde ise pas verdik. Bu bizim işimizi zorlaştırdı. Gol atacağımız anlarda daha hazır olmalıyız. Ceza sahası içinde özgüvenimizi yüksek tutkalıyız. Hırs ve agresiflik konusunda iyiydik ama son kararlarda bunu yapamadık. Biz hedefi olan bir takımız. Hedefe varmak için her şeyimizi vereceğiz. Aynı zamanda defansta da hatalarımız oldu. Bunları da düzelteceğiz" diye konuştu.



KALECİ LIS YİNE İPTEN ALDI



Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis yine takımını ipten aldı. Maçın 14'üncü dakikasında Manisa FK penaltı kazanırken, Lis, Mary'nin atışında topu köşeden çıkardı. Büyük alkış toplayan tecrübeli kaleci bu sezon 3'üncü penaltısını kurtarmış oldu. İlk olarak Boluspor deplasmanında, Göztepe 1-0 öndeyken penaltıya geçit vermeyen Lis, galibiyetin baş mimarı oldu ve Göz-Göz, Bolu deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Lis bu kez Ankara'da sahne aldı. Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Göztepe'de Lis maç berabereyken Amilton'un 56'ncı dakikada kullandığı penaltıda kalesinde devleşti.



