Everton'ın puan silme cezası düşürüldü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 10 puan silme cezasının yapılan itiraz sonucu 6 puana düşürüldüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Everton'ın puan silme cezası düşürüldü
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26 Şubat 2024 16:50
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a müjdeli bir haber geldi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, daha önce Premier Lig yönetimi tarafından verilen 10 puan silme cezasının 6 puan silme cezasına düşürüldüğü açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Kulüp olarak Temyiz Kurulu'nun kararını hala sindirmeye çalışıyor olsak da, itirazımızın puan yaptırımında bir indirimle sonuçlanmasından memnunuz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kararın ardından puanı 25'e yükselen Everton'ın küme düşme hattıyla arasındaki fark 5'e çıktı.

NE OLMUŞTU?

Everton Kulübü, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Kasım 2023'te 10 puan silme cezası almıştı.

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