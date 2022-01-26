Everton'da Vitor Pereira tepkisi!

Everton taraftarları, kulüp sahibi ve başkanı Farhad Moshiri'nin Rafa Benitez'den boşalan menajerlik koltuğu için Vitor Pereira ile görüşmesini protesto etti.



İngiliz basınında yer alan haberlerde Farhad Moshiri'nin Roberto Martinez, Wayne Rooney ve Frank Lampard ile görüştüğü ancak Vitor Pereira'dan daha çok etkilendi ve görevi ona vermeye karar verdi. Yönetim kurulu ve kulüp hissedarlarına Vitor Pereira ile ilgili de bilgi veren Moshiri'nin bu kararı tepki çekti.



Evertonlı bazı taraftarlar, Goodison Park'ın duvarına 'Pereira out, Lampard in' yazarak görüşlerini belli etti.



Farhad Moshiri'nin Vitor Pereira için tepkilerin gelmesinin ardından kararından dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.



Premier Lig'de 20 maçta 19 puan toplayan Everton, 20 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.





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