Everton'da Vitor Pereira tepkisi!

Everton'ın sahibi ve başkanı Farhad Moshiri'nin Vitor Pereira'da karar kılmasının ardından Goodison Park duvarlarına tepki yazıları yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Everton'da Vitor Pereira tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2022 14:05
Everton taraftarları, kulüp sahibi ve başkanı Farhad Moshiri'nin Rafa Benitez'den boşalan menajerlik koltuğu için Vitor Pereira ile görüşmesini protesto etti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Farhad Moshiri'nin Roberto Martinez, Wayne Rooney ve Frank Lampard ile görüştüğü ancak Vitor Pereira'dan daha çok etkilendi ve görevi ona vermeye karar verdi. Yönetim kurulu ve kulüp hissedarlarına Vitor Pereira ile ilgili de bilgi veren Moshiri'nin bu kararı tepki çekti.

Evertonlı bazı taraftarlar, Goodison Park'ın duvarına 'Pereira out, Lampard in' yazarak görüşlerini belli etti.

Farhad Moshiri'nin Vitor Pereira için tepkilerin gelmesinin ardından kararından dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Premier Lig'de 20 maçta 19 puan toplayan Everton, 20 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.