Everton, 2 büyük transferi açıklıyor

Son günlerde durgun olan İngiltere Premier Lig'de iki önemli transfer kısa süre içinde açıklanacak.



İngiliz ve İtalyan basınından gelen son haberlere göre Carlo Ancelotti'nin Everton'u, Real Madrid'den James Rodriguez ve Napoli'den Brezilyalı orta saha Allan'ın transferlerini bitirdi.



Everton'un James Rodriguez'i Real Madrid'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacağı, Allan için ise Napoli'ye 25 milyon euro peşin ve 5 milyon eurosu da bonuslar olmak üzere 30 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.



Real Madrid'den ayrılmak istediğini açıklayan James Rodriguez'in adı bir süre Galatasaray ile de anılmıştı.



2015'ten bu yana Napoli forması giyen 29 yaşındaki Allan, Serie A'da 262 maça çıktı ve 12 gol, 27 asistlik performans sergiledi.



