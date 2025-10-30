Euroleague'den Münih için Fenerbahçe Beko'ya sözlü onay!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'den beklediği haberi aldı.
SÖZLÜ ONAY VERİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre EuroLeague, Fenerbahçe Beko'nun İsrail takımlarına karşı oynayacağı iç saha maçlarını Münih'te oynama talebine sözlü onay verdi.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Fenerbahçe, bu maçların Münih'te ve seyircili şekilde oynanabilmesi için gerekli prosedürleri tamamlamak adına hazırlıklara başladı.
