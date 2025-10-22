22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

EuroLeague'de 6. hafta heyecanı!

EuroLeague'de 6. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

calendar 22 Ekim 2025 12:54 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 17:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de 6. hafta heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'de 6. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. haftası Türk derbisine sahne olacak.

Anadolu Efes ligin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 24 Ekim Cuma günü konuk edecek.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçlarının programı şöyle:

- Bugün:

21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)

- 23 Ekim Perşembe:

20.30 LDLC Asvel (Fransa)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

21.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-AS Monaco (Fransa)

21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)

- 24 Ekim Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Basketbol

21.00 Virtus Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.30 Partizan (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

21.45 Bayern Münih (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.