EURO2024 Elemeleri D Grubu son hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanına konuk oldu. Cardiff City'de oynanan maç 1-1 sona erdi.A Milli Takım'ın golünü 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı attı. Galler'in golü ise 7. dakikada Neco Williams'tan geldi.Bu sonucun ardından A Milli Takım, grupta 17 puana yükseldi ve D Grubu'nu zirvede bitirdi.Galler ise grubu 12 puanla kapattı ve 3. sırada yer aldı.Ermenistan'ı 1-0 mağlup eden Hırvatistan ise grubu 2. sırada tamamladı.UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Almanya ile oynanan hazırlık maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.İtalyan teknik adam, Almanya karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Emre Akbaba, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'ın yerine Galler karşısında Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.Ay-yıldızlı ekip, Galler karşısında sahaya Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Kenan Yıldız ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.Aday kadroda bulunan Ertaç Özbir, Rıdvan Yılmaz ve Bertuğ Yıldırım ise maç kadrosunda yer almadı.A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamına yakını doldu.Galler Milli Takımı, son oynadığı Ermenistan maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page, Moore, Brooks ve cezalı Mepham'ın yerine Lockyer, Broadhead ve Johnson'ı ilk 11'de sahaya sürdü.A Milli Takım, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında geriye düştü. Bu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Neco Williams, yerden yaptığı vuruşla topu ağlarımıza gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısının ilk bölümünd Milli Takım etkili olamazkan, ay-yıldızlı ekipte bir sakatlık yaşandı. A Milli Takım'da 18. dakikada sakatlık yaşayan ancak oyuna devam eden Uğurcan Çakır, 31. dakikada bir kez daha sakatlandı.Uğurcan Çakır, sakatlığı sonrası 32. dakikada oyundan çıktı ve Altay Bayındır oyuna dahil oldu. A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı da bu dakikada Abdülkadir Ömür yerine oyuna girdi.A Milli Takım, 42. dakikada gole yaklaşdı. Ferdi'nin ceza sahası içine gönderdiği topta Barış Alper kafayla indirdi. Topu önüne alan Kerem Aktürkoğlu'nun sol ayağıyla vuruşu üstten dışarı gitti.Kerem'in pozisyonundan bir dakika sonra ise bu kez Galler etkili oldu. Uzun taç atışıyla ceza sahası içinde topu alan Brennan Johnson'un vuruşunu Altay Bayındır harika kurtardı.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Millilerde Cenk Özkaçar kenara geldi. Zeki Çelik oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası maça sağ bekte başlayan Ferdi Kadıoğlu, sol beke geçti.A Milli Takım, 58'de bir kez daha gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Samet Akaydin'ın kafasına kaleci Ward gol izni vermedi.Vincenzo Montella, 59. dakikada dördüncü oyuncu değişikliğini yaptı. A Milli Takım'da Almanya maçında öne çıkan isimlerden biri olan Kenan Yıldız, bu dakikada Barış Alper Yılmaz yerine oyuna dahil oldu.Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasında yerde kalan Kenan Yıldız için karşılaşmanın hakemi Matej Jug penaltı noktasını gösterdi. Ben Davies sarı kart gördü.A Milli Takım'da kazanılan penaltıda topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yusuf, penaltıda hata yapmadı ve 70. dakikada skoru 1-1'e getirdi.A Milli Takım'da Yusuf Sarı, 74'te ceza sahası dışından harika bir şut çıkardı. Yusuf'un şutu az farkla dışarıya gitti.Vincenzo Montella, son değişiklik hakkını Kaan Ayhan'dan yana kullandı. Kaan Ayhan, 79. dakikada Yusuf Sarı yerine oyuna dahil oldu.Galler, Brennan Johnson ile 83. dakikada bir gol buldu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Milli Takım, Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı.4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.7. dakikada Galler öne geçti. Wilson'ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.43. dakikada Roberts'ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson'ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.Mücadelenin ilk yarısı, Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.49. dakikada A Milli Takım, yarı alanından çıkmakta zorlandı. Topu kapan Broadhead, sağdan savunmanın arkasına sarkan Johnson'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Altay uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.58. dakikada sağdan kazanılan kornerde topun başına geçen Zeki Çelik, kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Ward gole izin vermedi.69. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Sol tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Kenan Yıldız, Ben Davies'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.74. dakikada rakibinden kaptığı topla hızlı çıkan İsmail Yüksek, sağdan atağa katılan Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne gelen bu futbolcunun sert şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.Karşılaşma, 1-1 sona erdi.Cardiff CityMatej Jug, Matej Zunic, Aleksandar Kasapovic (Slovenya)Ward, Roberts, Lockyer, Ben Davies, Rodon, Broadhead (Dk. 62 Brooks), Jordan James, Ampadu, Neco Williams (Dk. 84 Moore), Johnson, Wilson (Dk. 80 Daniel James): Uğurcan Çakır (Dk. 33 Altay Bayındır), Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar (Dk. 46 Zeki Çelik), İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı (Dk. 79 Kaan Ayhan), Abdülkadir Ömür (Dk. 33 Yusuf Yazıcı), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 59 Kenan Yıldız)Dk. 7 Neco Williams (Galler), Dk. 70 Yusuf Yazıcı (Penaltıdan) (Türkiye)Dk. 22 Johnson, Dk. 69 Ben Davies, Roberts ve Ward (Maç bitiminde) (Galler), Dk. 53 Yusuf Yazıcı, Dk. 72 Zeki Çelik, Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Salih Özcan, Altay Bayındır (Maç bitiminde) (Türkiye)