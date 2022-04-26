Ettore Messina: "Anadolu Efes, maçı hak etti"

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina, Anadolu Efes mağlubiyetini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ettore Messina: 'Anadolu Efes, maçı hak etti'
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26 Nisan 2022 23:29
AX Armani Exchange Milan'da başantrenör Ettore Messina, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e karşı alınan 77-65'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Messina, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bugünkü maçı hak ettiler. Momentum bizdeydi ama son saniyelerde çok kötü şutlar kullandık. Efes özellikle Micic gibi oyuncularıyla son saniyede attığı basketlerle maçı yakaladı. Şu an durum 2-1 ama önümüzdeki maça bakacağız. Çok daha iyi bir oyun oynamalıyız, biraz daha yüzdeli şutlar bulmamız gerek. Datome'nin perşembe günü oynayıp oynamayacağıyla ilgili ise çarşamba günkü idmanda bakacağız." diye konuştu.

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