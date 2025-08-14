14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Esposito'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Salvatore Esposito'nun menajeri Mario Giuffredi, oyuncusuyla Beşiktaş'ın ve bir başka Türk kulübünün ilgilendiğini açıkladı.

calendar 14 Ağustos 2025 18:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Esposito'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serie B takımlarından Spezia'da oynayan Salvatore Esposito'nun menajeri Mario Giuffredi, oyuncusunun geleceği ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR"

İtalyan futbolcuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirten Giuffredi, ek olarak bir başka Türk kulübünün de Esposito ile ilgileniğini aktardı.


"SERİE A'YI HAK EDİYOR"

Oyuncusundan övgüyle bahseden Giuffredi, "Esposito, müthiş bir sezonun ardından Serie A'da oynama hakkını fazlasıyla kazanmış durumda. Ben onu tüm zamanların en az değer verilen oyuncularından biri olarak görüyorum. Şu anda Spezia ile sözleşmesi bulunuyor, ancak eğer bir Serie A kulübü ona şans verirse, potansiyelini tamamen ortaya koyabileceğine inanıyorum." dedi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Serie B'de 37 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 7 gol ve 10 asist kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.