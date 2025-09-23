23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
0-2DA
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
0-1DA
23 Eylül
Wolves-Everton
2-087'

Espanyol, 1 puanı 90+6'da kurtardı!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Espanyol'un Valencia'yı konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

calendar 23 Eylül 2025 22:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Espanyol, Valencia'yı konuk etti.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Valencia'nın gollerini 15. dakikada Arnaut Danjuma ve 62. dakikada Hugo Duro kaydetti. 

Espanyol'un golleri ise 59. dakikada Leandro Cabrera ve 90+6. dakikada Javi Puado'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Espanyol, 11 puanla 4; Valencia ise 8 puanla 10. sırada konumlandı. 

Espanyol, ligde bir sonraki hafta Girona'ya konuk olacak. Valencia ise Real Oviedo'yu ağırlayacak. 


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
