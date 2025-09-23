İspanya La Liga'nın 6. haftasında Espanyol, Valencia'yı konuk etti.
RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Valencia'nın gollerini 15. dakikada Arnaut Danjuma ve 62. dakikada Hugo Duro kaydetti.
Espanyol'un golleri ise 59. dakikada Leandro Cabrera ve 90+6. dakikada Javi Puado'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Espanyol, 11 puanla 4; Valencia ise 8 puanla 10. sırada konumlandı.
Espanyol, ligde bir sonraki hafta Girona'ya konuk olacak. Valencia ise Real Oviedo'yu ağırlayacak.
