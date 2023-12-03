Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası sona erdi

Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın son gününde gümüş madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, takım müsabakalarıyla sona erdi.



Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, çeyrek finalde İtalya'yı 45-44, yarı finalde ise Romanya'yı 45-32 mağlup ederek finale yükseldi.



Tolga Aslan, Yiğit Ayaz, Enes Talha Kalender ve Furkan Yaman'dan oluşan milli takım, finalde Özbekistan'a 45-44 yenilerek, gümüş madalyanın sahibi oldu.



Özbekistan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda, Romanya ise üçüncülük basamağında yer aldı.



Kürsüde yer alan takımlar, kupa ve madalyalarını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Uluslararası Eskrim Federasyonu Supervizörü Jameleddine Ferjan'ın elinden aldı.



Takım müsabakaları sonucunda genç kadınlar kılıçta da Özbekistan altın madalyaya ulaştı. İtalya gümüş, Polonya ise bronz madalya elde etti.



Begüm Alkaya, Akya Göllü, Nil Güngör ve Zehra Kerem'den oluşan milli takım, organizasyonu 9'uncu tamamladı.



Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Abdussamet Arslan ve Jameleddine Ferjan takdim etti.





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