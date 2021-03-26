Eski futbolcu Mustafa Kucukovic tutuklandı

Almanya Bundesliga'da bir dönem forma giyen Alman asıllı Boşnak eski futbolcu Mustafa Kucukovic uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı.



Alman basınının sayfalarına taşıdığı habere göre Kucukovic, toplam 310 kilogram uyuşturucu ticaretinde bulunmaktan tutuklandı. Kendisiyle birlikte 29 yaşındaki bir kişinin daha aynı suçla tutuklandığı duyuruldu.



Futbolculuk kariyerinde büyük yetenek olarak gösterilen Kucukovic, Matts Hummels, Manuel Neuer, Kevin Prince Boateng gibi isimlerle aynı jenerasyonda parlamıştı. Çalkantılı hayatı nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Kucukovic 2017 yılında futbolu bırakmıştı.



