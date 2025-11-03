Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Erokspor'a galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Olarenwaju Kayode ile 69 ve 83. dakikalarda Mame Faye kaydetti.
Çorum FK'nin tek golünü ise dakika 31'de penaltıdan Oğulcan Çağlayan attı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, 24 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Çorum FK, 22 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Esenler Erokspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Çorum FK, Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Harun Terin, Arif Dilmeç
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Tugay Kaçar (Dk. 88 Jack), Mikail Okyar, Faye (Dk. 89 Enes Alıç), Kanga (Dk. 76 Recep Niyaz), Amilton (Dk. 82 Berat Luş), Kayode (Dk. 82 Catakovic)
Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Eren Karadağ), Aleksic (Dk. 88 Semih Akyıldız), Samudio (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Eze
Goller: Dk. 18 Kayode, Dk. 69 ve Dk. 83 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 31 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Nzaba (Esenler Erokspor), Dk. 17 Attamah, Dk. 44 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)