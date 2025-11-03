03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Esenler Erokspor, üç puanı üç golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Esenler Erokspor, sahasında Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti.

calendar 03 Kasım 2025 22:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Erokspor'a galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Olarenwaju Kayode ile 69 ve 83. dakikalarda Mame Faye kaydetti.

Çorum FK'nin tek golünü ise dakika 31'de penaltıdan Oğulcan Çağlayan attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, 24 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Çorum FK, 22 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Esenler Erokspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Çorum FK, Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Harun Terin, Arif Dilmeç

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Tugay Kaçar (Dk. 88 Jack), Mikail Okyar, Faye (Dk. 89 Enes Alıç), Kanga (Dk. 76 Recep Niyaz), Amilton (Dk. 82 Berat Luş), Kayode (Dk. 82 Catakovic)



Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Eren Karadağ), Aleksic (Dk. 88 Semih Akyıldız), Samudio (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Eze

Goller: Dk. 18 Kayode, Dk. 69 ve Dk. 83 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 31 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Nzaba (Esenler Erokspor), Dk. 17 Attamah, Dk. 44 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
