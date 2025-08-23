23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
1-141'
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
0-140'
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
1-140'
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-039'
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-178'
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
0-024'
23 Ağustos
Roma-Bologna
0-024'
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
0-01'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
0-011'
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-025'
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Esenler Erokspor, evinde rahat kazandı

TFF 1. Lig'in 3.hafta maçında Esenler Erokspor, evinde Serik Spor'u 5-0 mağlup etti.

calendar 23 Ağustos 2025 20:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF 1. Lig'in 3.haftasında Esenler Erokspor, sahasında Serik Spor'u ağırladı.

Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 5-0 kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Hayrullah Bilazer, Guelor Kanga, Olarenwaju Kayode, Amilton ve Recep Niyaz kaydetti.

Serik Spor'da Burak Asan 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor ligdeki puanını 4'e yükseltti. Serik Spor da 4 puanda kaldı.

Esenler Erokspor ligin 4.haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Serik Spor ise evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.
