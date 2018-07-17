Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun başlamasına bir aydan kısa bir süre kala transferde gaza bastı.Güçlü bir savunma hattı kurmayı planlayan Mavi-Beyazlılar, gözünü Başkent'e çevirdi. Dadaşlar'ın hedefindeki isim ise geçen sezon küme düşen Osmanlıspor'un tecrübeli stoperi Numan Çürüksu.Erzurum ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın takımda görmeyi çok istediği 33 yaşındaki futbolcu için tüm imkanları seferber edecek.Öte yandan Dadaşlar, Numan'ın yanı sıra Gençlerbirliği'nden sağ bek ve ön libero mevkilerinde oynayan Zeki Yavru ile de el sıkıştı.Her iki oyuncunun da kulüpleriyle olan bonservis sorunun çözülmesi bekleniyor.