  •  
    ...Ve menajeri açıkladı; "Biz transferde anlaştık"
  •  
    Vida'ya yeni bir kanca!.. Barcelona'dan "TEKLİF"
  •  
    Transfer teklifleri gelen Fabri giderse yerine o...
  •  
    Serdar'ın transfer sözü! 'Evet çok normal, Inter..'
  •  
    Ve Açıkladı; "Beşiktaş menajerimle görüştü..."

Erzurumspor'dan sürpriz transfer teklifi

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, güçlü bir savunma hattı kurmayı planlarken gözünü Osmanlıspor'un stoperi Numan Çürüksu'ta çevirdi.

Erzurumspor'dan sürpriz transfer teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2018 09:55
Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun başlamasına bir aydan kısa bir süre kala transferde gaza bastı.

Güçlü bir savunma hattı kurmayı planlayan Mavi-Beyazlılar, gözünü Başkent'e çevirdi. Dadaşlar'ın hedefindeki isim ise geçen sezon küme düşen Osmanlıspor'un tecrübeli stoperi Numan Çürüksu.

Erzurum ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın takımda görmeyi çok istediği 33 yaşındaki futbolcu için tüm imkanları seferber edecek.

Öte yandan Dadaşlar, Numan'ın yanı sıra Gençlerbirliği'nden sağ bek ve ön libero mevkilerinde oynayan Zeki Yavru ile de el sıkıştı.

Her iki oyuncunun da kulüpleriyle olan bonservis sorunun çözülmesi bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için