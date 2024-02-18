Erzurumspor tek golle kazandı, nefes aldı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor evinde Kemal Kılıç'ın yönetimindeki Adanaspor'u konuk etti.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Erzurumspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 42. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 30'a yükseltirken, Adanaspor 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor deplasmanda Boluspor'a konuk olurken, Adanaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.