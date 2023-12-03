Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Erzurumspor'un golünü 39. dakikada Eren Tozlu kaydetti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren gol ise 80. dakikada Musa Çağıran'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte TFF tarafından 3 puanı silinen Erzurumspor'un puanı 15, Gençlerbirliği'nin puanı ise 24'e yükseldi. Öte yandan Gençlerbirliği'nin yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.
Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor FK, Çorum FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi ağırlayacak.
Erzurumspor'un golünü 39. dakikada Eren Tozlu kaydetti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren gol ise 80. dakikada Musa Çağıran'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte TFF tarafından 3 puanı silinen Erzurumspor'un puanı 15, Gençlerbirliği'nin puanı ise 24'e yükseldi. Öte yandan Gençlerbirliği'nin yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.
Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor FK, Çorum FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi ağırlayacak.
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