Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği, puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği, puanları paylaştı
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03 Aralık 2023 18:03
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.  Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Erzurumspor'un golünü 39. dakikada Eren Tozlu kaydetti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren gol ise 80. dakikada Musa Çağıran'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte TFF tarafından 3 puanı silinen Erzurumspor'un puanı 15, Gençlerbirliği'nin puanı ise 24'e yükseldi. Öte yandan Gençlerbirliği'nin yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.

Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor FK, Çorum FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi ağırlayacak.

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