Erzurumspor, Ezequiel Garay ile görüşüyor

Süper Lig takımlarından Erzurumspor, İspanyol savunma oyuncusu Ezequiel Garay'ın transferinde sona yaklaştı.

Erzurumspor, Ezequiel Garay ile görüşüyor
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02 Eylül 2020 14:01
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, defans oyuncusu Ezequiel Garay'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Erzurumspor, Valencia ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ezequiel Garay ile görüşmelere başladı ve tecrübeli İspanyol savunmacıyla büyük oranda anlaşma sağlandı.

Ezequiel Garay, Erzurumspor ile yıllık 750 bin euro maaş karşılığında el sıkıştı. İspanyol futbolcunun, sağlık kontrollerinde bir problem çıkmaması halinde, tarafların resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

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