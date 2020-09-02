Erzurumspor, Ezequiel Garay ile görüşüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, defans oyuncusu Ezequiel Garay'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.



Erzurumspor, Valencia ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ezequiel Garay ile görüşmelere başladı ve tecrübeli İspanyol savunmacıyla büyük oranda anlaşma sağlandı.



Ezequiel Garay, Erzurumspor ile yıllık 750 bin euro maaş karşılığında el sıkıştı. İspanyol futbolcunun, sağlık kontrollerinde bir problem çıkmaması halinde, tarafların resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.



