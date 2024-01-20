Erzurumspor, Eren Tozlu ile galibiyet hasretini bitirdi!

Trendyol 1. Lig 19. hafta maçında Erzurumspor FK, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor, Eren Tozlu ile galibiyet hasretini bitirdi!
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20 Ocak 2024 15:36
Trendyol 1. Lig 19. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı Ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Erzurum'a galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Erzurum FK ligde 6 maç sonra galip geldi. Bodrum FK ise ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor, 23 puana yükseldi. Bodrum FK ise 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurum, Manisa FK'ye konuk olacak. Bordum ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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