Süper Lig'de ilk beş hesapları yağan Gaziantep FK ile kümede kalma savaşı veren Erzurumspor karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Ricardo Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğlu ve 81. dakikada Buğra Çağıran kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri 69 ve 90. dakikalarda Muhammet Demir'den geldi.Gaziantep FK'da BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin alınmadı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, üç futbolcunun Kasımpaşa maçında bahis oynadığı yönelik duyumlar olduğu için kadroya alınmadığını açıkladı.Ligde son üç maçını kazanan Erzurumspor puanını 37'ye yükseltti. Dört maçtır kazanamayan ve son iki maçında mağlup olan Gaziantep FK 51 puanda kaldı.Süper Lig'de perşembe günü Gaziantep FK, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Başakşehir'i ağırlayacak.Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural göz yaşlarını tutamadı. 68 yaşındaki deneyimli Yılmaz Vural'ı teknik ekibindeki arkadaşları sakinleştirdi.Öte yandan bu sezon Gaziantep FK'yı evinde Galatasaray'dan sonra mağlup eden ikinci takım Erzurumspor oldu.10. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Erzurum ekibinin atağında savunmanın hatalı pası sonrasında sol kanatta topu önünde bulan Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyonda şutunu çekti. Soluna yatarak topa sahip olmaya çalışan kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan dönen topu, Omolo önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunda, Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.26. dakikada gelişen Gaziantep atağında, ceza sahasına gönderilen top, Muhammet Demir ve Dicko'nun kafalarından sekerek ceza sahasının hemen dışındaki Vetrih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.33. dakikada gelişen konuk ekip atağında, verkaçla sağ taraftan ceza alanının hemen dibine kadar sokulan Obertan'ın bekletmeden yaptığı ortada iyi yükselen Gomes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor mutlak bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Savunmanın arkasına atılan topta sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Obertan, yanındaki savunmacıyı oyundan düşürerek kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Obertan'ın vuruşunda, kalesini terk eden Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi. Obertan'ın önüne düşen topa bu oyuncudan önce bir kez daha müdahale eden Çağlar Şahin Akbaba, meşin yuvarlağı oyun alanı dışına gönderdi.