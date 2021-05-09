Erzurumspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erzurumspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2021 01:38
BB Erzurumspor, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığını açıkladı. 

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonra kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

37 puanı olan ve 1 maçı kalan BB Erzurumspor, 2 maçı kalan 17. sıradaki Kayserispor'un 3 puan gerisinde 19. sırada yer alıyor ve kümede kalması için Kayserispor'un kalan 2 maçını da kaybetmesi gerekiyor.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.