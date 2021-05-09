Erzurumspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

BB Erzurumspor, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonra kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



37 puanı olan ve 1 maçı kalan BB Erzurumspor, 2 maçı kalan 17. sıradaki Kayserispor'un 3 puan gerisinde 19. sırada yer alıyor ve kümede kalması için Kayserispor'un kalan 2 maçını da kaybetmesi gerekiyor.



