Süper Lig'in 36. haftasında BB Erzurumspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi BB Erzurumspor 90+6. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü, takımın yıldız isimlerinden Obertan, 90+6. dakikada yaptığı harika vuruşla getirdi. Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü oyunu tercih ederken, pozisyon anlamında kısır bir mücadele yaşandı. BB Erzurumspor 90 dakikada 4 isabetli şu çekti, Malatyaspor da sadece 2 isabet buldu.Öte yandan karşılaşmanın 90+2. dakikasında BB Erzurumspor'a verilen penaltı, pozisyon dışarıda olduğu için VAR incelemesinin ardından faul olarak değiştirildi. Teknik direktör Yılmaz Vural da bunun üzerine hakeme tabletten pozisyonu göstererek tepkide bulundu ve sarı kart gördü.Bu sonucun ardından BB Erzurumspor son 2 haftada aldığı 2 galibiyetle 34 puana puana yükseldi ve 17. sıraya yerleşti. 3 maç sonra yenilen Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 15. basamağa geriledi.Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecekken, BB Erzurumspor ise Gaziantep Fk deplasmanına gidecek.22. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kubilay Kanatsızkuş'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.28. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.34. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.39. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.54. dakikada Fofana'nın sol kanattan arka direğe açtığı ortaya yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top kaleci Szumski'de kaldı.58. dakikada sol kanattan arka direğe doğru kullanılan serbest atışta Adem Büyük'ün vole vuruşunda top savunmadan sekerek Hadebe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun da vole vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.83. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.90+2. dakikada Rashani, soldan ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, VAR odasından gelen uyarı üzerine, müdahalenin ceza sahası dışında yapıldığına işaret ederek, penaltıyı iptal etti ve serbest vuruş kararı verdi. Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.90+6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Obertan'ın dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 1-0.Erzurum Kazım KarabekirAli Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan ÇimenSzumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal (Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran), Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Rashani), Ricardo Gomes (Dk. 68 Oltan Karakullukçu)Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya (Dk. 77 Bülent Cevahir), Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 69 Mallan), Ahmet lldız, Umut Bulut (Dk. 62 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş (Dk 78 Jetmir Topalli)90+6 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)Dk. 48 Ricardo Gomes, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 77 Karim Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor)