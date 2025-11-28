Erzurum'da ilkokul öğrencileri, buz üzerinde yeteneklerini keşfediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yeni eğitim-öğret yılında hayata geçen projede yer alan öğrenciler, her gün farklı guruplar halinde öğretmenlerinin gözetiminde Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'na geliyor.Buz pateni branşında antrenör hocalar tarafından karşılanıp gerekli koruyucu ekipmanlarını giyen çocuklar, buz pistine çıkarak temel denge çalışması ve kayma tekniklerini içeren hareketlerle eğitimlerine başlıyor.Kendi sınıf öğretmenin de dışarıdan gözetiminde kayan öğrenciler, velileri tarafından da seyirci koltuklarında sürekli izleniyor.Pilot okul olarak seçilen aynı ilçedeki Nihat Kitapçı İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklar, her bir gurubun 8 haftalık eğitiminin ardından yeteneklerine göre sınıflandırılacak.Daha çok okula ve öğrenciye yayılması planlanan projede eğitim alan çocuklar, buz pateni, short track ve buz hokeyi gibi buz sporlarına yönlendirilerek gelecekte iyi bir sporcu olmak için yetiştirilecek.Çocuklar, bu proje sayesinde buz üzerinde keyifli zaman geçirmenin yanı sıra yeteneklerini keşfederek söz konusu branşlarda geleceğin sporcusu olmaya aday.Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, projenin eğitim-öğretim dönemiyle başladığını söyledi.Çocukların uzman antrenörler eşliğinde buz pateni yaptığını belirten Çakmur,dedi.Çakmur, çocukların yeteneğine göre keşfedildiğini ifade ederek,diye konuştu.Söz konusu salonda birçok kişiye bu imkanı sağladıklarını anlatan Çakmur, şöyle devam etti:Buz hokeyi antrenörü ve proje koordinatörü Yakup Arslan da 8 haftalık süre sonunda buz hokeyi ve short track gibi branşlarda çocukların yeteneklerine göre ayırt edilip yönlendireceğini ve altyapılarda takımlar oluşturacaklarını anlattı.Arslan, çocukları temel eğitimle başlatıp belirli bir seviyeye ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirerek,ifadelerini kullandı.Nihat Kitapçı İlkokulu öğretmenlerinden Sema Karataş ise okuldan farklı bir yerde ders yapmanın çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine fayda sağladığını kaydetti.Karakaş, "değerlendirmesinde bulundu.Çocuklardan 2. sınıf öğrencisi Hiranur Demir, salonun çok güzel bir yer olduğunu belirterek,dedi.