Erzurum'da başpehlivan belli oldu

Erzurum'da düzenlenen Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali'nde İranlı rakibini yenen Rıza Yıldırım, başpehlivan oldu.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilciliğinin de destekleriyle Erzurum Ovası'nda gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan yaklaşık 400 pehlivan katıldı.



Meydana çıkan pehlivanlar, davul zurna eşliğinde kıyasıya mücadele ederken, dereceye giren pehlivanlara çeşitli ödüller verildi.



Organizasyonda İranlı rakibi Reza Yusufen'i yenen Rıza Yıldırım başpehlivan oldu.



Dereceye giren pehlivanlar şöyle:



1- Yıldızlar kategorisi:



- 30 kilogram:



- Utku Çağatay Söğütlü



- 35 kilogram:



- Arda Kutlu



- 40 kilogram:



- Buğra Kavak



- 45 kilogram:



- Halil İbrahim Pekmez



- 50 kilogram:



- Osman Çolak



- 55 kilogram:



- Emirhan Kısa



- 60 kilogram:



- Efecan Yalçın



- 65 kilogram:



- Yusuf Tüment



- 70 kilogram:



- Çağrı Söğütlü



- 75 kilogram:



- Fatih Özgenç



2- Büyükler kategorisi:



- 60 kilogram:



- Ahmet Peker



- 65 kilogram:



- Ahmet Duman



- 70 kilogram:



- Utku Doğan



- 75 kilogram:



- Cüneyt Budak



- 80 kilogram:



- Ramazan Son



- 85 kilogram:



- Ender Coşkun



- 90 kilogram:



- Abdülkadir Özmen





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