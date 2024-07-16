Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"ONUACHU VE CHAM'LA GÖRÜŞÜYORUZ"
Transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada "Altı transfer yaptık, on bir oyuncu ile imza aşamasındaydık. Paul Onuachu'nun kulübü 10 milyon üzerinden bonservis istedi. Muhammed Cham için kulübünün ona benzer bir bonservis beklentisi var. Temaslarımız hala yoğun. Rakamlar düşmeye başladı. Bunun dışında üç oyuncu ile son aşamadayız." dedi.
"TRANSFERLER GELECEK!"
Bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderen Ertuğrul Doğan "EURO2024 transfer sürecini etkiledi. B planı, C planı hazır. Taraftarlarımız rahat olsun. Önümüzdeki hafta aksilik olmazsa, çoğu transferi halledeceğiz. Abdullah Avcı ile her gün görüşüyoruz. Onun da planlamasında aksilik yok. Önümüzdeki sezon inşallah Trabzonspor'a sahada dimdik duran, her türlü mücadeleyi veren ve rakipleriyle yarışın içerisinde olan bir takım izletireceğiz." ifadelerini kullandı.
"STOPER, 5-6 OYUNCU ALACAĞIZ!"
Defans bölgesine yapılacak takviye hakkında açıklama yapan Doğan "Üç stoper ile görüşüyoruz, seçeneklerimiz hazır. Bir santrafor alacağız ama iki de olabilir. 5-6 oyuncu daha alacağız. Bunları hepsi direk oynayabilecek oyuncular olacak." şeklinde konuştu.
"AYRILACAK İSİMLER VAR!"
Ayrılacak isimler olduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan "Çarşamba ve perşembe günü ayrılacak olan oyuncularımız olacak. Hocamız bize bir kamp raporu sunacak ve ona göre ayrılacaklar listesi netleşecek." dedi.
"UĞURCAN ÇAKIR'A TEKLİF YOK!"
Kaleci Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında bilgi veren Doğan "Uğurcan Çakır'ın Avrupa hayali var, biz de saygı duyuyoruz. Trabzonspor'u temsil edeceği bir yere gidecekse, yardımcı oluruz. Ancak bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Bir teklif gelirse, Uğurcan'ın da talebi olursa konuşacağız." açıklamasını yaptı.
"ONUACHU VE CHAM'LA GÖRÜŞÜYORUZ"
Transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada "Altı transfer yaptık, on bir oyuncu ile imza aşamasındaydık. Paul Onuachu'nun kulübü 10 milyon üzerinden bonservis istedi. Muhammed Cham için kulübünün ona benzer bir bonservis beklentisi var. Temaslarımız hala yoğun. Rakamlar düşmeye başladı. Bunun dışında üç oyuncu ile son aşamadayız." dedi.
"TRANSFERLER GELECEK!"
Bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderen Ertuğrul Doğan "EURO2024 transfer sürecini etkiledi. B planı, C planı hazır. Taraftarlarımız rahat olsun. Önümüzdeki hafta aksilik olmazsa, çoğu transferi halledeceğiz. Abdullah Avcı ile her gün görüşüyoruz. Onun da planlamasında aksilik yok. Önümüzdeki sezon inşallah Trabzonspor'a sahada dimdik duran, her türlü mücadeleyi veren ve rakipleriyle yarışın içerisinde olan bir takım izletireceğiz." ifadelerini kullandı.
"STOPER, 5-6 OYUNCU ALACAĞIZ!"
Defans bölgesine yapılacak takviye hakkında açıklama yapan Doğan "Üç stoper ile görüşüyoruz, seçeneklerimiz hazır. Bir santrafor alacağız ama iki de olabilir. 5-6 oyuncu daha alacağız. Bunları hepsi direk oynayabilecek oyuncular olacak." şeklinde konuştu.
"AYRILACAK İSİMLER VAR!"
Ayrılacak isimler olduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan "Çarşamba ve perşembe günü ayrılacak olan oyuncularımız olacak. Hocamız bize bir kamp raporu sunacak ve ona göre ayrılacaklar listesi netleşecek." dedi.
"UĞURCAN ÇAKIR'A TEKLİF YOK!"
Kaleci Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında bilgi veren Doğan "Uğurcan Çakır'ın Avrupa hayali var, biz de saygı duyuyoruz. Trabzonspor'u temsil edeceği bir yere gidecekse, yardımcı oluruz. Ancak bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Bir teklif gelirse, Uğurcan'ın da talebi olursa konuşacağız." açıklamasını yaptı.
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