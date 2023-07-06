Ertuğrul Doğan: "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu konu bizim için tartışmaya kapalıdır." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan: '2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'
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06 Temmuz 2023 15:31
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, 2010-2011 sezonu için yaptığı açıklamada, "2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu konu bizim için tartışmaya kapalıdır."

Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde;

"Trabzonspor Kulübü, herhangi bir kulüple bu sıkıntıları yaşamak isteyen bir takım asla olamaz. Trabzonspor olarak bize dokunmadığı müddetçe, kimseye herhangi bir şekilde cevap veren, bu işlerin içerisine giren bir kulüp olmadık. Bunun ana çıkış noktası, 2010-2011 konusu. Bu konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur bizim açımızdan. Bu konuda herhangi bir şekilde ben cevap bile vermem."

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