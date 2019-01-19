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Ersun Yanal, Slimani'ye özel video hazırlattı

Fenerbahçe forması altında sadece 1 gole imza atarak sarı-lacivertli takımın son 25 yıldaki en kötü forvet istatistiğine sahip oyuncusu olan Slimani'ye teknik direktör Ersun Yanal da yaramadı.

Ersun Yanal, Slimani'ye özel video hazırlattı
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19 Ocak 2019 11:14
Fenerbahçe forması altında sadece 1 gole imza atarak sarı-lacivertli takımın son 25 yıldaki en kötü forvet istatistiğine sahip oyuncusu olan Slimani'ye teknik direktör Ersun Yanal da yaramadı.  
 
Takımın başına geçtiğinden bu yana hemen her fırsatta Slimani'ye olan güvenini dile getiren ve antrenmanlarda da oyuncu ile yakından ilgilenen Ersun Yanal, Slimani'nin özgüvenini toplayabilmesi için bir hamle daha yaptı. 
 
Slimani'nin kariyerinde attığı gollerden oluşan özel bir video hazırlatan Ersun YanaL, Cezayirli futbolcuya "Sen işte böyle bir golcüsünün" mesajı verdi. 
 
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