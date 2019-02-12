Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra Avrupa sahnesinde!

Yanal, 9 futbolcusunu kullanamadı

Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda çalıştıran Yanal, Fenerbahçe'yle son Avrupa sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Arsenal karşısında 27 Ağustos 2013'te vermişti.Yanal, 1995 gün sonra Avrupa arenasında sarı-lacivertli takımın başında yer aldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu Zenit maçında kullanamadı.Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilemedi.Ayrıca TFF'ye bildirilen listede de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesine alınmadı.