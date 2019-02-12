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Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra Avrupa sahnesinde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Avrupa kupası maçına çıktı.

Kaynak: AA
Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra Avrupa sahnesinde!
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12 Şubat 2019 21:47
Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda çalıştıran Yanal, Fenerbahçe'yle son Avrupa sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Arsenal karşısında 27 Ağustos 2013'te vermişti.

Yanal, 1995 gün sonra Avrupa arenasında sarı-lacivertli takımın başında yer aldı.

Yanal, 9 futbolcusunu kullanamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu Zenit maçında kullanamadı.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilemedi.

Ayrıca TFF'ye bildirilen listede de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesine alınmadı.

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