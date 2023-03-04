Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada elemeleri geçemedi!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale yükselemedi.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler sırıkla atlama elemeleri yapıldı.



Ersu Şaşma, ilk olarak 5,40 metreyi üçüncü denemesinde geçti. Milli sporcu, 5,55 metre yükseklikte ilk hakkında başarılı olarak bu sezonki en iyi derecesine imza attı.



Ersu, 5,65 metrede ise üç denemesinde de başarı sağlayamayarak şampiyonaya veda etti.



Erkekler sırıkla atlamanın finali yarın yapılacak.





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