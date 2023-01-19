Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den sürpriz talip

Beşiktaş'ta yedek kaleci konumuna düşen Ersin Destanoğlu için İngiliz basınında sürpriz bir haber çıktı.



Championship'te 20. sırada yer alan Stoke City, Ersin Destanoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. As kalecisi John Bursik'i Belçika'nın Club Brugge takımına satan Stoke City, Ersin Destanoğlu transferi için Siyah-Beyazlı yönetime kiralama teklifi sunacak. Habere göre, İskoç teknik direktör Alex Neil'in çalıştırdığı Stoke City Neil'in yakın arkadaşı Valerien Ismael'in tavsiyesiyle Ersin'i listesine aldı.



ŞENOL GÜNEŞ YEDEĞE ÇEKTİ



Siyah-beyazlı kulüpte Valerien Ismael sonrası takımın başına geçen Şenol Güneş, Ekim ayından bu yana kaleyi Mert Günok'a emanet etti.



2020- 2021'de Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de oynatılamaya başlayan Ersin, şampiyonlukta ve Kupa zaferinde önemli rol oynamasına rağmen gözden düştü.



Bu sezon siyah-beyazlı formayla 11 maçta görev yapan Ersin'in Beşiktaş'ta 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ersin'in yedek kalmak istemediği ve sezon sonuna kadar yurtdışında kiralık oynamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.





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