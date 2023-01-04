Ersin Akan: "Güven Yalçın, İtalya'da mutlu"

İtalya Serie B ekibi Genoa'da forma giyen Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Ersin Akan: 'Güven Yalçın, İtalya'da mutlu'
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04 Ocak 2023 16:50
Kariyerine İtalya Serie B ekibi Genoa'da devam eden Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Akan, "Güven, İtalya'da mutlu ve kariyerine İtalya'da devam edecek" dedi.

Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan, 23 yaşındaki futbolcunun kariyerine İtalya'da devam edeceğini söylerken, "İtalya'da mutlu, kariyerine Genoa'da devam edecek. Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler var ancak hem Güven İtalya'da kalmak istiyor, hem de kulübü ayrılmasını istemiyor" şeklinde konuştu. 
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