Erol Bulut'tan savunmaya takviye!

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, savunmasını Calum Chambers ile güçlendirdi.
Erol Bulut'un çalıştırdığı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cardiff City, Aston Villa'dan ayrılan Chambers için bonservis bedeli ödemeyecek.
Erol Bulut'un çalıştırdığı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cardiff City, Aston Villa'dan ayrılan Chambers için bonservis bedeli ödemeyecek.
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