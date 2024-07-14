Erol Bulut'tan savunmaya takviye!

Erol Bulut'un takımı Cardiff City, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Calum Chambers'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Erol Bulut'tan savunmaya takviye!
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14 Temmuz 2024 14:13
İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, savunmasını Calum Chambers ile güçlendirdi.

Erol Bulut'un çalıştırdığı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cardiff City, Aston Villa'dan ayrılan Chambers için bonservis bedeli ödemeyecek.

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