Erol Bulut istedi, Cocu alıyor

Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı kadrosuna dahil eden Sarı Kanarya'da gurbetçi golcü Serdar Dursun'un ismi gündeme gelmişti.



Radyospor'a açıklamalarda bulunan Dursun, "Adım transferde Beşiktaş ve Trabzonspor ile anıldı. Bu takımlarla menajerim görüştü. Daha sıkı görüşme Fenerbahçe ile oldu. Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut beni 2. forvet olarak düşündü. Tabii ki bonservisim ve çeşitli nedenlerden dolayı temaslar son birkaç haftada kesildi. Ama Fenerbahçe'ye transferim gayet ciddi bir durumdaydı..." ifadelerini kullanmıştı.



DERBY COUNTY'DEN RESMİ TEKLİF!



İngiltere Championship ekiplerinden Derby County de forvet transferi için gündemine Serdar Dursun'u aldı. Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen ve bir yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için resmi teklif sunuldu.



İNGİLTERE'YE SICAK



İngiliz kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için Darmstadt'a 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Derby County Teknik Direkörü Phillip Cocu'nun da deneyimli golcüyü özellikle takımda görmek istediği öğrenildi. İngiltere'de forma giymeye sıcak bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda Ada'nın yolunu tutacak.



19 GOL



Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 36 karşılaşmaya çıkan Dursun, 19 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.



