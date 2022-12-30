Erol Bilecik: "Camianın içi rahat olsun"

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Erol Bilecik: 'Camianın içi rahat olsun'
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30 Aralık 2022 21:57
Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından şampiyonluk mesajı verdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bilecik, "Fenerbahçe camiasının içi rahat olsun! Her şeye rağmen, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında gülen taraf Fenerbahçe olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu.

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