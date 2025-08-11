Ernest Muçi'den geleceği için karar

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, yeni sezonda Ole Gunnar Solskjaer'in jokeri olacak.
Norveçli teknik adam, Muçi'ye sağ ve sol kanatta forma verecek. Muçi, Rafa Silva'nın olmadığı maçlarda da 10 numara olarak görev yapacak.
Avrupa'dan teklifler alan Arnavut futbolcu, ikiz çocukları doğacağı için Beşiktaş'tan ayrılmak istemedi.
Beşiktaş forması altında 58 maçta süre bulan 24 yaşındaki Ernest Muçi, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.
