Ernest Muçi: 'Ben her yerde oynarım'

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Muçi, 2-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Muçi, "Çok mutluyum ilk iç saha maçımda 3 puan kazandığımız için. Taraftarı daha önceden biliyordum, iç sahada ne kadar desteklediklerini biliyordum. Galibiyeti kazanmak son derece önemliydi" dedi.
Taraftarın desteğine değinen yıldız oyuncu, "Taraftar bizi iten güç. Bugün de bunu hissettirdiler. İkinci yarıda maçı kazandık, ikinci yarıda bunu çok fazla hissettik. Bu harika kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Her maçta aynı şekilde oynamak istiyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Son olarak oynadığı pozisyon hakkında konuşan Muçi, "Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her yerde, her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek" sözlerini sarf etti.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarının huzuruna çıkmanın kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini belirtti.
Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ve devamı için sabırsızlandığını ifade eden Muçi, sahada rol aldığı pozisyonla ilgili olarak şöyle konuştu:
"Hücumda her pozisyonda oynayabilirim. Hücum olduğu sürece oynarım. Tabii ki savunma da yapacağım. İyi yoldayız, böyle devam etmemiz lazım. İç sahada olduğu gibi deplasmanda da kazanmamız lazım. Önemli maçlar var önümüzde."
Transfer süreci hakkında da konuşan Muçi, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Transferden bir gün öncesinde eski takımım tarafından konudan haberdar edildim. Sonrasında İstanbul'a gitmemiz gerektiği söylendi. Saatler öncesinde öğrendim. Ama buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu transfer benim için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor."
Kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Muçi, "Çok mutluyum ilk iç saha maçımda 3 puan kazandığımız için. Taraftarı daha önceden biliyordum, iç sahada ne kadar desteklediklerini biliyordum. Galibiyeti kazanmak son derece önemliydi" dedi.
Taraftarın desteğine değinen yıldız oyuncu, "Taraftar bizi iten güç. Bugün de bunu hissettirdiler. İkinci yarıda maçı kazandık, ikinci yarıda bunu çok fazla hissettik. Bu harika kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Her maçta aynı şekilde oynamak istiyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Son olarak oynadığı pozisyon hakkında konuşan Muçi, "Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her yerde, her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek" sözlerini sarf etti.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarının huzuruna çıkmanın kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini belirtti.
Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ve devamı için sabırsızlandığını ifade eden Muçi, sahada rol aldığı pozisyonla ilgili olarak şöyle konuştu:
"Hücumda her pozisyonda oynayabilirim. Hücum olduğu sürece oynarım. Tabii ki savunma da yapacağım. İyi yoldayız, böyle devam etmemiz lazım. İç sahada olduğu gibi deplasmanda da kazanmamız lazım. Önemli maçlar var önümüzde."
Transfer süreci hakkında da konuşan Muçi, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Transferden bir gün öncesinde eski takımım tarafından konudan haberdar edildim. Sonrasında İstanbul'a gitmemiz gerektiği söylendi. Saatler öncesinde öğrendim. Ama buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu transfer benim için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor."